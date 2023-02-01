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Более 31 тыс. 670 человек занимаются зимними видами спорта в Тюменской области

Спорт, 11:15 11 февраля 2023

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

31 тыс. 671 человек занимаются зимними видами спорта в Тюменской области. Самое популярное направление - лыжные гонки. Их выбирают более 20 тыс. тюменцев, сообщает информационный центр правительства региона.

На втором месте хоккей - 9 тыс. 677 жителей, на третьем – фигурное катание, которым занимаются 861 человек.

Также в регионе развиваются и другие зимние виды спорта: биатлон, сноуборд, горнолыжный спорт. Среди тюменских спортсменов есть победители и призеры Олимпийских игр по биатлону и лыжным гонкам, команда хоккейного клуба "Рубин" по итогам сезона 2021-2022 года стали обладателями кубка Петрова.

Напомним, в 2023 году в Тюмени с 23 по 26 февраля пройдут международные соревнования по сноуборду в дисциплине биг-эйр, с 7 по 13 марта - международные соревнования по биатлону "Кубок "Содружества", с 17 по 27 марта - чемпионат России по лыжным гонкам, а по биатлону в Уватском районе состязания запланированы на 3-7 апреля.

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# биатлон , лыжи , фигурное катание , хоккей

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