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Тюменские госавтоинспекторы задержали 19 пьяных водителей за ночь

Происшествия, 10:22 11 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области в ночь с 10 на 11 февраля. Это максимум с пятницы на субботу в последние месяцы, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Мотоциклиста на "ИЖ-Планета-5" остановили в деревне Сажино Ишимского района. Автоинспекторы провели освидетельствование 34-летнего водителя на состояние опьянения, алкотестер показал 0,62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель рассказал, что с другом пили самогон, потом поехали прокатиться по деревне.

Кроме этого, права управления транспортом мотоциклист не имеет. В апреле прошлого года мужчину уже задерживали нетрезвым за рулем. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

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# ГИБДД Тюменской области , пьяные водители

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