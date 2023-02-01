Тюменские госавтоинспекторы задержали 19 пьяных водителей за ночь

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19 пьяных водителей задержали сотрудники ГИБДД в Тюменской области в ночь с 10 на 11 февраля. Это максимум с пятницы на субботу в последние месяцы, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Мотоциклиста на "ИЖ-Планета-5" остановили в деревне Сажино Ишимского района. Автоинспекторы провели освидетельствование 34-летнего водителя на состояние опьянения, алкотестер показал 0,62 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель рассказал, что с другом пили самогон, потом поехали прокатиться по деревне.

Кроме этого, права управления транспортом мотоциклист не имеет. В апреле прошлого года мужчину уже задерживали нетрезвым за рулем. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное пьяное вождение.