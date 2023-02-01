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Пожарный и студент медвуза из Тюмени примут участие в международном турнире ММА

Спорт, 13:12 11 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский пожарный и студент медицинского вуза примут участие в международном турнире ММА, который состоится в СК "Центральный" 11 февраля в 17 часов. С работой и учебой они совмещают профессиональный спорт, сообщает информационный центр правительства региона.

Сержант, старший пожарный 13 пожарно-спасательной части Рашад Галайчиев дебютировал в ММА в 2017 году, выступая в лиге RCC.

"Свою спортивную карьеру я совмещаю с работой в структурах МЧС, я сержант, старший пожарный 13-й пожарно-спасательной части. Для меня честь драться в родном городе", – сказал тюменец.

Боец лиги RCC 14 Ахмед Саралиев сочетает спорт и учебу в медицинском университете, после окончания которого планирует стать диетологом.

"В свободное от учебы время я уделяю внимание своей спортивной карьере. Это только начало моего пути. Следите, будет интересно", – поделился Ахмед Саралиев.

Напомним, присоединиться к просмотру турнира можно и онлайн – трансляция боев будет проходить на телеканале UDAR. Продолжительность турнира составит примерно пять с половиной часов. Возрастное ограничение: 6+.

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# смешанные единоборства , спорт , турнир

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