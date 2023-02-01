Тюменский предприниматель приобрел трубы для бурения водяных скважин при поддержке фонда микрофинансирования

| Фото: "БурСтройВод" | Фото: "БурСтройВод"

Обсадные трубы для скважин НПВХ 125 мм и 140 мм приобрел руководитель предприятия "БурСтройВод" Дмитрий Выползов из Тюмени при поддержке Фонда микрофинансирования Тюменской области. Он получил микрозайм в размере 3 млн рублей по программе "Развитие".

Как рассказал предприниматель корреспонденту информагентства "Тюменская линия", предприятие работает с 2015 года, основной деятельностью является строительство фундаментов и бурение водяных скважин. На предприятии создано 19 рабочих мест: буровые мастера, помощники бурильщиков и водители.

"Начинали вместе с братом, поняли, что в этой сфере нет крупных игроков и решили развиваться именно в этой нише. Купили малогабаритную буровую установку, арендовали грузовой автомобиль "Газель" и помещение для хранения материальных ценностей и оборудования. Основными заказчиками являлись частные лица в Тюмени. Мы выполняли бурение скважин под воду на приусадебных участках и в частных жилых домах", - добавил он.

За финансовой поддержкой в Фонд микрофинансирования Дмитрий обращался уже несколько раз. На кредитные средства были приобретены оборудование, инструмент, материалы и транспортные средства.

"В 2018 году приобрели дом с земельным участком 800 квадратных метров, где оборудовали склад и стоянку для автомобилей. В 2021 году добавили три бригады по бурению, сформировали бригаду по монтажу систем водоснабжения, приобрели грузовой автомобиль с краном-манипулятором, три автомобиля ГАЗ-3302 и два соседних земельных участка. На сегодняшний день технические возможности нашей компании позволяют выполнять работы по бурению 12 скважин глубиной до 40 метров в день. В планах расширить спектр сопутствующих услуг", - отметил Дмитрий Выползов.

На счету компании около 8 тыс. скважин. Помимо бурения скважин и колодцев, компания оказывает услуги по монтажу водопровода, септиков и канализации и водоочистке.

В марте 2022 года был подписан дилерский договор с компанией "Джилекс" на основании которого "БурСтройВод" является официальным дилером в Тюменской области.

По словам Дмитрия, получить поддержку от Фонда несложно, пакет документов небольшой.

"Никаких сложностей нет, все доступно. За месяц можно спокойно собрать все необходимые справки и документы. Главное – подтвердить деятельность предприятия и предоставить гарантии, например, в виде залогового имущества. Мне нравится работать с Фондом, это удобно и комфортно, очень лояльные условия, можно сделать отсрочку платежа на период, когда у нас нет больших объемов. Это очень удобно", - подчеркнул он.

Как пояснил генеральный директор Фонда микрофинансирования Тюменской области Алексей Мартын, скорость и удобство получения заемных средств для сезонного бизнеса имеет большое значение.

"Мы четко представляем, какой уровень качества и удобства должен предоставляться предпринимателям и сокращаем скорость предоставления средств", - уточнил он.

Ирина Шемякина