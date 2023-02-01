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В Тюмени пройдет серия семинаров для социальных предпринимателей

Экономика, 09:05 14 февраля 2023

ИА "Тюменская линия"

Первый семинар "Шаг за шагом: социальное предпринимательство" пройдет в Конторе пароходства 16 февраля в 12 часов. Участники узнают о преимуществах ведения социального бизнеса, о действующих мерах поддержки, сообщает региональное инвестиционное агентство.

Спикеры поделятся с участниками встречи информацией о вступлении в реестр, примерах социального бизнеса по категориям, практиками действующих социальных предпринимателей.

"Шаг за шагом" - цикл однодневных встреч для социальных предпринимателей и всех желающих. Это площадка для качественного и профессионального взаимодействия участников социальных инициатив, помощь в реализации проектов социальной значимости, уверены организаторы. В течение 2023 года будет несколько семинаров, на которых рассмотрят темы продаж и построения личного бренда, все о социальной франшизе и многом другом.

Регистрация на мероприятие по ссылке.

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# социальное предпринимательство

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