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На улице Энергетиков в Тюмени обновят "дорожную одежду"

Экономика, 16:30 13 февраля 2023

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

На ул. Энергетиков Тюмени, а также еще на трех участках дорожной сети, обновится покрытие в 2023 году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщает городская администрация, работы будут синхронизированы с заменой коммуникаций.

С наступлением строительного сезона подрядной организации предстоит заменить более 1 км асфальтобетонного покрытия на участке от улицы Пермякова до Воровского.

На этом объекте требуется не только реконструкция дорожного полотна, но и замена коммуникаций. На сегодняшний день ресурсоснабжающие организации зашли на участок, чтобы провести свою часть работы.

Синхронизация замены коммуникаций и ремонт проезжей части позволяет предупредить случаи проведения земляных работ на новом дорожном покрытии.

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# ремонт дороги

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