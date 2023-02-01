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На пожаре в Нижнетавдинском районе погиб человек

Происшествия, 09:16 14 февраля 2023

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Один человек погиб, еще один получил травмы на пожаре в жилом доме в с. Иска Нижнетавдинского района 13 февраля, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Сообщение о происшествии поступило в 23 часа 37 минут. На момент прибытия первого пожарного подразделения кровля дома была полностью охвачена огнем.

Пожарным удалось быстро локализовать огонь и не допустить его перехода на соседние строения. По предварительным данным, площадь возгорания составила 32 кв. м. В результате происшествия один человек погиб, еще один получил травмы.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и три единицы техники. В настоящее время причина пожара и причиненный огнем ущерб устанавливаются.

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# МЧС России по Тюменской области , Нижнетавдинский район , пожар

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