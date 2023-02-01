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Многофункциональную спортивную площадку построят в Голышманово

Губернатор, 10:01 14 февраля 2023

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Многофункциональную спортивную площадку построят в селе Голышманово по просьбе местных жителей. На ней можно будет играть в волейбол, баскетбол, мини-футбол, сдавать нормы ГТО, проводить уроки физкультуры для школьников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. О необходимости создания такой площадки на приеме по личным вопросам главе региона рассказала местный депутат Людмила Сердюкова.

"Людмила Николаевна на пенсии, но очень переживает за молодых односельчан. Она говорит, что молодежь остается на селе, работа есть, а вот заниматься спортом негде. На территории Голышмановской сельской администрации живут 1 тысяча 600 человек, в том числе 136 школьников и 56 дошколят", - отметил Александр Моор.

Губернатор поручил сделать спортплощадку к ноябрю 2023 года. Людмила Сердюкова вместе с земляками проконтролирует качество и сроки строительства.

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# Александр Моор , Голышманово , спортивная площадка

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