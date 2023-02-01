Тюменцы очистят озеро Круглое от брошенных и незаконных орудий лова

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ежегодная всероссийская экологическая акция "День без сетей" пройдет в Тюмени на озере Круглом в мае. Участники будут доставать из водоемов брошенные, бесхозяйные, незаконно установленные орудия лова.

Об этом сообщил руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев.

"Эта акция представляет собой профилактический, разъяснительный характер. Все желающие делятся на две группы. Первые, а это обычно рыбаки-любители, на водном транспорте ищут сети, крючки, которые травят водоемы. Второй состав занимается уборкой береговой полосы. Также в это время для детей проходят различные лекции о рыбалке, кулинарные мастер-классы и многое другое", - пояснил он.

С 2019 года было проведено 35 акций, собрано около 20 тонн мусора и сетей.

Напомним, в Тюменской области в 2022 году у браконьеров изъяли более 10 тонн рыбы, 637 км сетей и 641 транспортное средство. Кроме этого, в регионе увеличивают объемы выпуска сиговых и осетровых рыб.

Виктория Макарова