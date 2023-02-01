78 проектов комплексного развития территорий будут реализованы в УФО

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

78 проектов комплексного развития территорий будут реализованы в регионах Уральского федерального округа. По 45 из них уже проведены торги и подписаны договоры, еще по 12 разрабатывается документация и прошли публичные слушания, сообщает пресс-служба полпредства.

А в целом, в УФО намечено 135 проектов комплексного развития территорий. Общая площадь земельных участков составляет 1 тыс. 556 га, градостроительный потенциал – 8,4 млн кв. м. жилья.

"Проекты комплексного развития территорий помогают в достижении целей нацпроекта "Жильё и городская среда". Во-первых, люди получают возможность быстрее улучшить свои жилищные условия, переехав из аварийного и ветхого жилья, а во-вторых, создавая современные районы, обеспеченные необходимой инфраструктурой, мы делаем наши города удобнее для жизни", - отметил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Напомним, что по данным Росстата в регионах УФО в стройке находятся 776 многоквартирных домов, площадью более 8 млн кв. м. Градостроительный потенциал регионов превышает 40,4 млн кв. м жилья.