Житель Тюменской области получил условный срок за хранение дикого мака

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Три года условного лишения свободы получил житель Заводоуковского района за хранение наркосодержащего дикого мака, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

29 июня 2022 года подсудимый у заброшенного дома в с. Новая Заимка собрал мак для изготовления наркотического средства и принес его к себе домой. На следующий день его задержали сотрудники полиции.

В суде мужчина свою вину признал полностью и пояснил, что заметил мак, когда косил траву для кроликов. Установлено, что в настоящее время селянин работает и наркотики не употребляет.