Михаил Кокляев и Руслан Проводников встретятся с фанатами спорта на фестивале "Тюмень сильная"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В три раза больше почетных гостей ожидается на фестивале "Тюмень сильная", который пройдет 20 и 21 мая. Известно, что чемпион мира по версии WBO Руслан Проводников, самый титулованный силач России Михаил Кокляев, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Иван Подрез, президент федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Организаторы считают, что визит почетных гостей важен для популяризации спорта. "Тюмень сильная" мотивирует на спорт. Приглашенные гости проведут мастер-классы, семинары, зарядки с учениками школы, студентами. Попытаемся охватить большое количество тюменцев. 19 мая, за день до фестиваля, проведем мастер-классы, открытые тренировки", – рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор фестиваля "Тюмень сильная" Александр Калинин.

Информацию об известных гостях фестиваля "Тюмень сильная" поэтапно выкладывают в группе во ВКонтакте. На предстоящее мероприятие для любителей спорта приедут гости, которых не было на событии 2022 года.

Местом проведения фестиваля, как и в 2022 году, станет Выставочный зал на ул. Севастопольской. Организаторы уверены, что событие будет интересно тюменцам и гостям города всех возрастов. В программу включат досуг для всей семьи, организуют выставку спортивной одежды и инвентаря.

Инна Пахомова