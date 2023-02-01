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Более 100 юных спортсменов примут участие в турнире по самбо в Тюмени

Спорт, 08:13 17 февраля 2023

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 100 участников различных весовых категорий примут участие в турнире по самбо, который пройдет на базе лицея № 81 в Тюмени 18 февраля. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Юных спортсменов 2012-2013 г. р. ждут предварительные и финальные поединки. На турнире выступят представители спортивных школ "Центр дзюдо", "Олимпиец", ВФСО "Динамо" и другие.

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# День защитника Отечества , самбо , турнир

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