Более 100 юных спортсменов примут участие в турнире по самбо в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Более 100 участников различных весовых категорий примут участие в турнире по самбо, который пройдет на базе лицея № 81 в Тюмени 18 февраля. Соревнования посвящены Дню защитника Отечества, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Юных спортсменов 2012-2013 г. р. ждут предварительные и финальные поединки. На турнире выступят представители спортивных школ "Центр дзюдо", "Олимпиец", ВФСО "Динамо" и другие.