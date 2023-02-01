Пьяного водителя хлебовоза задержали в Викулово

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пьяного водителя хлебовоза "Газель" задержали в Викулово 16 февраля. Алкотестер показал 0,55 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, задержанный пояснил, что накануне он отпраздновал вином день рождения своей матери.

Фургон эвакуировали на спецстоянку, а хлеб из машины забрал работодатель водителя. Два года назад сельчанин уже лишался права управления транспортом за пьяное вождение. Теперь его ожидает уголовная ответственность за повторное нарушение.