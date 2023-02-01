Напавшего с ножом на двух женщин тюменца отправили в колонию

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

На 5 лет и 6 месяцев отправлен в исправительную колонию общего режима 33-летний тюменец. Он признан виновным в совершении разбойного нападения, сообщает прокуратура Тюменской области.

Преступление было совершено в Тюмени в ноябре 2022 года. Вооруженный ножом злоумышленник напал на двух женщин в подъездах домов. У одной он он забрал 20 евро. Второй удалось скрыться от мужчины в своей квартире.

Кроме того, суд удовлетворил исковое заявление прокурора и взыскал с осужденного в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.