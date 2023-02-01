Школьник пострадал в аварии на улице Ставропольской в Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

11-летний пассажир машины марки Renault пострадал в аварии на перекрестке улиц Ставропольской и Горпищекомбинатовской в Тюмени 15 февраля.

Здесь столкнулись Renault и Toyota. Как сообщили в региональной ГИБДД, по предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, выезжая со второстепенной дороги, не уступила право проезда Renault, за рулем которого была также женщина-водитель.

Известно, что пострадавший школьник перевозился на заднем сиденье. Он был пристегнут ремнем безопасности. Мальчик находится в больнице на обследовании.

Обстоятельства ДТП выясняются.