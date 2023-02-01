После гибели рабочего на стройке в Тюмени возбудили уголовное дело

| Фото: следственное управление СКР по Тюменской области | Фото: следственное управление СКР по Тюменской области

Уголовное дело возбудили после смерти 23-летнего рабочего в Тюмени, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

"По версии следствия, 14 февраля неустановленное лицо из числа работников строительной организации, допустило нарушение правил безопасности при строительно-монтажных работах на объекте по улице Краснооктябрьской. В результате с высоты 10 этажа упал работник. Он скончался по дороге в больницу", – сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены свидетели и очевидцы. Вся необходимая документация, представляющая интерес для следствия, в том числе и регламентирующая технику безопасности, изъята. Обстоятельства трагедии выясняются.

"В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за технику безопасности на объекте", – сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".