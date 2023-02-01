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В Тюменской области проверено более 45 % семян яровых культур к севу 2023 года

Экономика, 13:09 16 февраля 2023

ursn72.ru | Фото: ursn72.ru

Более 45 % семян яровых культур проверено в Тюменской области к севу 2023 года. Из 87,31 тыс. т зерновых и зернобобовых культур - 54,96 тыс. т являются кондиционными. При этом общая засыпка семян составляет 192,9 тыс. т, сообщает управление Россельхозцентра Тюменской области.

Специалистам Бердюжского, Викуловского районов поступили в проверку семена льна масличного в количестве 70 т. Все семена проверены, кондиционные – 85 %. А в Ишимском, Казанском и Сладковском районах специалисты оценили 40,5 т кукурузы. Вся партия отвечает требованиям по качеству – чистота, всхожесть, влажность и другим.

В общем объеме, некондиционными признаны 32,3 тыс. т семян. Из них 90 % не соответствуют нормам гостандарта по засоренности и 28 % - по всхожести.

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# проверка , Россельхозцентр , семена , яровой сев

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