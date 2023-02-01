Двух жителей Тюмени наградят за волонтерство и милосердие

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Решение наградить почетным знаком "За волонтерство и милосердие" председателя Совета Тюменского областного союза северных потребительских обществ Анатолия Мануйлова, а также гендиректора Тюменского хладокомбината Сергея Спицы приняли депутаты Тюменской городской думы. Кандидатуры на поощрение муниципальной наградой народные избранники поддержали в ходе 40-го заседания гордумы седьмого созыва 16 февраля.

"Комиссия по поощрениям Тюменской городской думы 8 февраля рассмотрела вопрос о ходатайстве на награждении двух жителей Тюмени за значительные достижения в волонтерской деятельности перед жителями Тюмени в виде безвозмездного выполнения работ", - рассказал коллегам депутат гордумы Андрей Голоус.

Анатолий Мануйлов работает в потребительской кооперации с 1984 года. В 1995 году назначен директором ООО "Северной торгово-заготовительной межрайбазы". В 2019 году избран председателем Совета Тюменского облсеверпотребсоюза.

Под его руководством организация участвовала в акции "Новогодний подарок в каждый дом", в рамках которой были направлены подарки многодетным и малоимущим семьям Тюмени. В 2022 году направляла гуманитарную помощь на территорию ЛНР и ДНР.

Сергей Спица пользуется заслуженным авторитетом среди сотрудников коллектива ОАО "Тюменский хладокомбинат". Под его руководством комбинат активно сотрудничает с администрацией Тюмени, оказывает помощь в организации различных мероприятий.

С 2022 года ОАО "Тюменский хладокомбинат" оказывает помощь в организации работы сборного пункта хранения гуманитарной помощи жителям Луганской и Донецкой народных республик.

Председатель городской думы Евгений Заболотный напомнил, что за время своей работы депутаты седьмого созыва ввели две новые муниципальные награды – "За заслуги перед городом Тюменью" и "За волонтерство и милосердие". Он добавил, что это было не спонтанное решение, а требование времени, когда наш город, как и весь мир, справлялся с пандемией коронавирусной инфекции.

"И вот сегодня тюменцы вновь откликнулись на события, которые происходят в настоящее время на Донбассе, готовы оказать помощь, в том числе психологическую, семьям военнослужащих, собрать посылки на фронт. Жители пропускают через себя боль и страдание, которые принесла людям война, - отметил Евгений Заболотный. - Анатолий Мануйлов и Сергей Спица принимали и принимают самое активное участие в этой волонтерской работе".

Отметим также, что в ходе заседания депутаты рассмотрели кандидатуру главного врача Тюменской областной клинической больницы № 1 Сергея Ярцева на поощрение нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью". За его поощрение муниципальной наградой народные избранники проголосовали единогласно.

Николай Ступников