В Тюменской области отметили 100-летие отечественной гражданской авиации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сотрудников авиационной отрасли Тюменской области наградили на торжественном мероприятии в честь 100-летия гражданской авиации России. Чествование прошло в Тюмени во Дворце культуры "Нефтяник" 16 февраля.

"Без авиации невозможно было бы в кратчайшие сроки реализовать масштабный проект по освоению Западной Сибири, построить города и обеспечить эффективную работу нефтегазового комплекса. Современная ситуация, когда защитники нашей страны ведут героическую борьбу за свободу Родины, ставит и перед вами новые вызовы. С ними, без сомнений, вы успешно справитесь. Специальная военная операция объединила общество, всех, кому дорога судьба Родины, кто думает о ее будущем. И в этот период, отмечая столетие, отечественная авиация проходит период возрождения. И обязательно достигнет новых высот", - подчеркнул в своем обращении к труженикам отрасли губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он отметил особый вклад ветеранов авиапредприятий в социальное и экономическое развитие региона и всей страны, подготовку новых поколений авиаторов. База, заложенная десятилетия назад, помогает предприятиям стабильно работать в условиях, когда ставятся новые задачи.

Профессионалам отрасли Александр Моор вручил региональные награды. Также авиаторов поздравили главный федеральный инспектор по Тюменской области Дмитрий Кузьменко, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Дмитрий Артюхов, глава Тюмени Руслан Кухарук, председатель городской думы Евгений Заболотный.

В торжественном мероприятии участвовала и "Отличник воздушного транспорта", второй пилот авиакомпании "ЮТэйр" Ксения Гриненко. Нагрудный знак она получила за грамотные действия при аварийной ситуации. В сентябре 2021 года во время рейса Москва – Курган после взлета из аэропорта Внуково при наборе высоты произошло самопроизвольное выключения двигателя № 1. Пилотам удалось посадить самолет, пассажиры остались живы, разрушений воздушного судна не произошло.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"За штурвалом "Боинга-737" я уже четыре года. С каждым годом становится все больше девушек в авиации. У нас выход на пенсию зависит от налета часов, но большинство пилотов остаются, потому что людям, которые научились летать, сложно привыкнуть к работе на земле. Даже в отпуске хочется быстрее вернуться в небо", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" Ксения Гриненко.

Ветеран авиации, Заслуженный пилот Российской Федерации Владимир Цветков внес свой вклад в становление Западно-Сибирской нефтегазовой провинции.

"Сделано было много, работали первоклассные специалисты, что позволило решить все задачи, которые стояли перед нами. Наше Тюменское управление гражданской авиации было тогда передовым в области освоения авиационных работ. Его приемник - компания "ЮТэйр" - продолжила эту традицию", - подчеркнул ветеран предприятия.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сегодня в Тюменской области, включая Югру и Ямал, действуют 23 аэропорта и девять авиакомпаний. А отсчет истории отрасль ведет с 1934 года, когда на аэродроме рядом с селом Плеханово была создана авиагруппа. Спустя 33 года было образовано Тюменское управление гражданской авиации, которое обеспечивало перевозками огромную область, где начиналось масштабное освоение месторождений нефти и газа. В честь авиаторов-первопроходцев в Тюмени был разбит сквер, в котором им установлен памятник.

Напомним, ранее в сквере Авиаторов в Тюмени прошел Торжественный митинг, посвященный 100-летию отечественной гражданской авиации, Ветераны гражданского воздушного флота вручили свидетельства авиационного персонала ветеранами молодым специалистам.

Оксана Корнеенкова