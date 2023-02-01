Первенство Тюменской области по лыжным гонкам соберет в Заводоуковске более 100 спортменов

| Фото: АУ ДО МОЗГО "Спортивная школа" | Фото: АУ ДО МОЗГО "Спортивная школа"

Первенство Тюменской области по лыжным гонкам пройдет в Заводоуковске 18-19 февраля. Об этом сообщает региональный департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Участники встретятся на базе биатлонно-лыжного комплекса СК "Сосновый бор". Старт состоится в 11 часов 30 минут.

Соревнования соберут около 100 спортсменов 17-18 лет из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковского городского округа, а также Тюменского, Упоровского, Ишимского, Нижнетавдинского, Уватского районов и других.

18 февраля участников ожидает гонка классическим стилем. Юношам предстоит преодолеть дистанцию в 10 км, девушкам - 5 км. 19 февраля состоятся гонки свободным стилем..

"Это отличная возможность для ребят показать свои силы и войти в состав сборной Тюменской области. Правда, победа на соревнованиях не дает таких гарантий, здесь важно хорошо себя зарекомендовать", - отметил главный судья соревнований Дмитрий Воробьев.

Соревнования являются II этапом первенства. Впереди спортсменов ждут финальные состязания, а именно спринт и эстафета. Они пройдут в конце марта в Тобольске.