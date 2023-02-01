Тюменец не поверил мошенникам и сохранил 800 тысяч рублей

| Фото: УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

800 тыс. рублей пытались выманить телефонные мошенники у жителя Тюмени. Как сообщает региональное УМВД, злоумышленники использовали стандартную схему обмана и рассказали мужчине, что его сын якобы совершил ДТП с пострадавшими.

Для убедительности мошенники даже передали трубку якобы его сыну, который невнятно кричал в трубку телефона с просьбой помочь уйти от уголовной ответственности.

Тюменец не поверил и пригрозил звонившим, что сообщит об этом в полицию, после этого телефонный разговор сразу прервался. По данному факту возбуждено уголовное дело.