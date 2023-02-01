Тюменка зарегистрировала в своей квартире 89 мигрантов

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

За фиктивную регистрацию 89 иностранных граждан перед судом предстанет жительница Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, за денежное вознаграждение в размере более 40 тыс. рублей женщина прописала в своей квартире граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Кыргызской Республики.

Прокурор предъявил иск о взыскании с обвиняемой в доход государства средств в сумме 44,5 тыс. рублей, полученных в результате незаконных сделок. Уголовное дело направлено в суд.