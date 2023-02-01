Локомотивы, которым предстоит осваивать Северный широтный ход, будут заходить на ремонт в Тюмень

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Самые инновационные локомотивы, которым предстоит осваивать Северный широтный ход, будут заходить на ремонт в обновленный цех текущего ремонта грузовых тепловозов в локомотивном депо Войновка. Такие перспективы на торжественном открытие обновленного цеха обозначил генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Валинский.

"Помимо того, что мы можем увеличивать программу по ремонту тех локомотивов, которые есть, здесь будут ремонтироваться новые локомотивы, которые еще строятся и которые должны будут ходить по Северному Широтному ходу. Самые инновационные локомотивы будут заходить сюда", - заявил он.

Обновленный цех, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги, оснащен современными средствами механизации, специализированными стендами и установками для обслуживания дизельных двигателей, элементов ходовой части, электрического и вспомогательного оборудования, бортовой электроники.

Производственные мощности объекта позволят ежегодно выполнять текущий ремонт до 140 секций магистральных тепловозов серии 2ТЭ116 (в 1,5 раза больше, чем до модернизации). Кроме того, в цехе создано 29 новых рабочих мест.

Свердловская железная дорога, по словам начальника дороги Ивана Колесникова – большая магистраль, активно развивающая северное направление. И представить, что дорога может работать без тепловозного хода, без ритмично и качественно выполненной ремонтной программы тепловозов невозможно.

"Когда-то, лет семь назад, на Сургуте погрузка была 30 тысяч тонн. И это была одна задача, - отметил он. - Сегодня мы грузим 70 тысяч тонн, а в отдельные сутки до ста тысяч тонн. И в этих условиях тепловозная тяга, которая может работать с тяжеловесным движением, очень важна. До недавнего времени нам помогали выполнять всю ремонтную программу депо по всей России. Это забирало большое количество парка из эксплуатации. Сейчас мы становимся абсолютно классическим, правильно настроенным локомотивным комплексом. И, безусловно, это большие возможности для дороги".

Локомотивное депо Тюмень (ныне Войновка) Свердловской железной дороги - первое железнодорожное депо в Северном Зауралье - было построено в 1887 году. На сегодняшний день депо имеет высокую техническую оснащенность.

Реконструкция цеха текущего ремонта – ключевой этап реализации инвестиционной программы "Техническое перевооружение эксплуатационного локомотивного депо Войновка". Потребность в создании современной ремонтной базы для магистральных тепловозов возникла в связи с перспективой существенного увеличения объемов перевозимых грузов на направлении Войновка – Тобольск – Сургут – Коротчаево.

Северный широтный ход — планируемая железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, а Северную железную дорогу — со Свердловской. Проект реализуется совместно силами правительства России, правительства ЯНАО, ПАО "Газпром", ОАО "РЖД" и АО "Корпорация развития". Координатором строительства железной дороги выступает Росжелдор.

После завершения проекта прогнозируемый объем перевозок составит 23,9 млн тонн (преимущественно газовый конденсат и нефтеналивные грузы). Изначально магистраль предполагалось проложить к 2015 году, но из-за отсутствия бюджетного решения сроки реализации проекта неоднократно переносились. В феврале 2017 года было заявлено об окончании строительства в 2023 году, стоимость проекта оценена в 236 млрд рублей. В апреле 2021 года в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что строительство Северного широтного хода может быть профинансировано с помощью инфраструктурного кредита.