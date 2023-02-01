Тюменская область победила в финале II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Тюменская область признана победителем II Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства". Церемония чествования прошла в Санкт-Петербурге в отеле "Астория" 17 февраля. За ней можно наблюдать в прямом эфире.

Дипломом победителя из рук членов жюри получила директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Напомним, конкуренцию Тюменской области в финале престижной турпремии составили четыре региона. В итоге, второе место у Самарской области, третье - у Мурманской области.

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

"Презентация Тюменской области в финале была представлена в формате очного выступления, которое оценили 29 экспертов из Москвы, Пскова, Сочи, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа во главе с директором Международной туристской выставки "Интурмаркет" Ольгой Хоточкиной", - сказала Мария Трофимова.

Всего в финале Russian Travel Awards встретились представители 42 регионов страны в 19 номинациях. Список претендентов на призы премии формировался по итогам профессиональных отечественных конкурсов и рейтингов, проведенных в 2022 году, а также рекомендаций от профессиональных объединений в сфере туризма и индустрии гостеприимства.

Добавим, что по итогам 2022 года Тюменская область приняла более 3,3 млн человек. Трендовые направления развития туризма в регионе на 2023 год - сельский туризм, экотуризм, загородный отдых. Предприниматели, которые предложат свои проекты по этим темам, получат грантовую поддержку.

Анжела Лебедева