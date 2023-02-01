Борцы на поясах из Тюмени, Казахстана и Кыргызстана сразились за право выступить на Кубке России

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отборочный турнир на кубок России по борьбе на поясах прошел в детско-юношеском центре "Авангард" в Тюмени 19 февраля. На соревнованиях, посвященных Дню защитника Отечества, собрались около ста борцов.

В поединках сошлись спортсмены из Тюмени, Тюменского района, Астаны (Казахстан) и Бишкека (Кыргызстан). Лучшие поедут на Кубок России, который пройдет в Елабуге (Татарстан) 15 марта.

Федерация борьбы на поясах Тюменской области появилась недавно, существует второй месяц. Ее возглавил Жанарбек Кодоев.

"Мы недавно аккредитовались. Согласование получили в Москве. Теперь активно развиваем этот вид спорта. Борьба на поясах является старейшей. В основном сегодня у нас выступают ребята, знакомые с борьбой. Раньше они занимались греко-римской борьбой, самбо, дзюдо", – рассказал президент Федерации борьбы на поясах Тюменской области Жанарбек Кодоев.

В этом контактном виде спорта соперники борются в стойке, удерживая друг друга за пояс. Перед борцом стоит задача – уложить своего противника на лопатки.

На татами 19 февраля можно было увидеть детей от пяти до восьми лет. Организованные для них состязания "Забери пояс" в три раунда больше напоминают игру.

"Эта игра задумана для того, чтобы дети привыкли, понимали, что такое борьба. Здесь нет проигравших: все получают дипломы, грамоты, медали. Не хотим, чтобы дети расстраивались, говорили, что они проиграли и ничего не получили", – пояснил Жанарбек Кодоев.

Серьезные поединки по всем правилам проводились для детей постарше – с 9 лет.

Тренировки по борьбе на поясах в Тюмени проводят в зале по адресу: ул. Демьяна Бедного, 109. В секцию набирают детей с пяти лет. До восьми лет у них – игровая общая физическая подготовка. С восьми лет юных спортсменов уже обучают приемам борьбы.

Инна Пахомова