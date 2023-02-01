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17-летний тюменец разбил два автомобиля, пытаясь вписаться в поворот во дворе

Происшествия, 17:51 19 февраля 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17-летний горожанин разбил два автомобиля, пытаясь войти в поворот во дворе дома на ул.Пермякова в Тюмени 19 февраля. Не имея прав, он вел автомобиль "Лада", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобиль, зарегистрированный на маму несовершеннолетнего водителя, въехала в стоящие автомобили "Hyundai" и "Kia". Пострадавших в аварии нет.

Подросток будет привлечен к ответственности за езду без водительского удостоверения. Информация передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.

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# дорожная авария

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