17-летний тюменец разбил два автомобиля, пытаясь вписаться в поворот во дворе

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

17-летний горожанин разбил два автомобиля, пытаясь войти в поворот во дворе дома на ул.Пермякова в Тюмени 19 февраля. Не имея прав, он вел автомобиль "Лада", сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Автомобиль, зарегистрированный на маму несовершеннолетнего водителя, въехала в стоящие автомобили "Hyundai" и "Kia". Пострадавших в аварии нет.

Подросток будет привлечен к ответственности за езду без водительского удостоверения. Информация передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.