В Тюменской области 644 ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС получат выплаты

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

644 ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС и жертв радиационных катастроф получат разовые выплаты в Тюменской области.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, по 2,5 тыс. рублей получат жители региона, которые пострадали от лучевой болезни и других заболеваний, связанных с воздействием радиации, ставшие инвалидами. А также те, кто получил инвалидность и проходил службу в подразделениях особого риска.

По 2 тыс. рублей будет выплачено участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. Такая же сумма определена и членам семей погибших участников ликвидации последствий радиационных катастроф, граждане из подразделений особого риска и из числа детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Отметим, выплаты приурочены ко Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. Памятная дата в России отмечается 26 апреля.