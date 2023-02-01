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За гибель сына на производстве тюменка получит миллион рублей

Происшествия, 16:29 20 февраля 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

1 млн рублей компенсации морального вреда получит мать работника аварийной службы, погибшего в Тюмени при прорыве подземного газопровода и утечке газа.

Как сообщает областная прокуратура, суд установил, что в декабре 2019 года работник подрядной организации выполнял земляные работы с нарушением правил техники безопасности. Произошел прорыв газопровода. При устранении повреждений 40-летний работник погиб.

Мать погибшего обратилась к владельцу установки горизонтального бурения с иском о взыскании компенсацию морального вреда в связи с гибелью сына. Суд удовлетворил ее требования и взыскал пользу женщины компенсацию морального вреда.

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# компенсация , моральный ущерб , суд

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