В Тобольске 58 молодых семей получат жилищные сертификаты в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

58 молодых семей Тобольска получат жилищные сертификаты в 2023 году. На эти цели из областного бюджета выделен 61 млн 844 тыс. 351 рублей, сообщает городская администрация.

В числе получателей жилищной субсидии 34 семьи, имеющие троих и более детей, 14 - воспитывающие двоих детей, девять - одного ребенка. На сегодняшний день решение о предоставлении свидетельств с учетом представленных документов принято в отношении 20 семей.

1 тыс. 430 молодых семей с 2006 года смогли решить квартирный вопрос при господдержке.