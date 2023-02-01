  • 21 февраля 202321.02.2023вторник
  • USD74,0432
    EUR79,1330
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске 58 молодых семей получат жилищные сертификаты в 2023 году

Экономика, 09:08 21 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

58 молодых семей Тобольска получат жилищные сертификаты в 2023 году. На эти цели из областного бюджета выделен 61 млн 844 тыс. 351 рублей, сообщает городская администрация.

В числе получателей жилищной субсидии 34 семьи, имеющие троих и более детей, 14 - воспитывающие двоих детей, девять - одного ребенка. На сегодняшний день решение о предоставлении свидетельств с учетом представленных документов принято в отношении 20 семей.

1 тыс. 430 молодых семей с 2006 года смогли решить квартирный вопрос при господдержке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# жилье , молодая семья

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 21.02.2023В Тюмени в ремесленной пекарне трудятся над своей историей хлеба
09:08 21.02.2023В Тобольске 58 молодых семей получат жилищные сертификаты в 2023 году
08:57 21.02.2023Тюменским предприятиям предлагают отправиться с бизнес-миссией в Иран
18:45 20.02.2023Сельхозтоваропроизводители Тюменской области создали отраслевое объединение