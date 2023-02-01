  • 22 февраля 202322.02.2023среда
  • USD74,8596
    EUR79,7588
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более 47 тысяч жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2022 год

Экономика, 09:45 22 февраля 2023

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 47 тыс. жителей Тюменской области должны задекларировать свой доход за 2022 год. Декларационная кампания продлится до 2 мая, сообщает управление налоговой службы по Тюменской области.

Отчитаться за полученные доходы необходимо тюменцам, которые продали недвижимость или сдавали ее в аренду, получили дорогие подарки не от родственников, либо выиграли в лотерею до 15 тыс. рублей.

Заполнить и отправить декларацию удобно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Также онлайн это можно сделать со смартфона, воспользовавшись приложением "Налоги ФЛ", либо лично через Многофункциональный центр, в налоговый орган или почту.

Оплатить налоги необходимо до 17 июля 2023 г. При этом, в ведомстве напомнили, что этот срок не распространяется на подачу деклараций для налогового вычета. Их можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо санкций.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# декларация , налоги , налоговый вычет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:45 22.02.2023Более 47 тысяч жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2022 год
17:47 21.02.2023В Тюменской области 13 предприятий получили 30 млн рублей на техперевооружение коровников
17:03 21.02.2023В Тюменском районе число отключений воды снизилось на 51 % за два года
16:52 21.02.2023В Тюменской области запретили ввоз небезопасных форели и икры из Киргизии