Более 47 тысяч жителей Тюменской области должны задекларировать свои доходы за 2022 год

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Более 47 тыс. жителей Тюменской области должны задекларировать свой доход за 2022 год. Декларационная кампания продлится до 2 мая, сообщает управление налоговой службы по Тюменской области.

Отчитаться за полученные доходы необходимо тюменцам, которые продали недвижимость или сдавали ее в аренду, получили дорогие подарки не от родственников, либо выиграли в лотерею до 15 тыс. рублей.

Заполнить и отправить декларацию удобно через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России. Также онлайн это можно сделать со смартфона, воспользовавшись приложением "Налоги ФЛ", либо лично через Многофункциональный центр, в налоговый орган или почту.

Оплатить налоги необходимо до 17 июля 2023 г. При этом, в ведомстве напомнили, что этот срок не распространяется на подачу деклараций для налогового вычета. Их можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо санкций.