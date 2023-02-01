Государственный фонд помощи семьям погибших бойцов СВО создадут в России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Государственный фонд помощи семьям погибших бойцов СВО создадут во всех регионах России. За каждой такой семьей будет закреплен персональный соцработник, наставник.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля.

По словам Путина, данный фонд будет работать по принципу одного окна. Специальный фонд для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям – зона ответственности всех органов власти.

Также во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил организовать для всех участников спецоперации отпуск в 14 дней раз в полгода, без учета дороги.