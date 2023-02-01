  • 21 февраля 202321.02.2023вторник
  • USD74,0432
    EUR79,1330
  • В Тюмени -4..-6 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Государственный фонд помощи семьям погибших бойцов СВО создадут в России

Политика, 14:55 21 февраля 2023

ИА "Тюменская линия"

Государственный фонд помощи семьям погибших бойцов СВО создадут во всех регионах России. За каждой такой семьей будет закреплен персональный соцработник, наставник.

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию 21 февраля.

По словам Путина, данный фонд будет работать по принципу одного окна. Специальный фонд для помощи ветеранам, военнослужащим и их семьям – зона ответственности всех органов власти.

Также во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил организовать для всех участников спецоперации отпуск в 14 дней раз в полгода, без учета дороги.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Владимир Путин , послание президента , Федеральное Собрание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:55 21.02.2023Государственный фонд помощи семьям погибших бойцов СВО создадут в России
14:49 21.02.2023Владимир Путин: Запад готовил порабощенную Украину к большой войне
13:56 21.02.2023Трансляцию послания президента России Владимира Путина покажут федеральные каналы и медиаэкраны в городах
16:18 20.02.2023Тюменских бойцов подразделения "Кедр" обеспечили цифровой связью