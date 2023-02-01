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Владимир Путин: вывести национальную экономику на новые рубежи - стратегическая задача

Губернатор, 15:41 21 февраля 2023

gazprom.ru | Фото: gazprom.ru

Вывести национальную экономику на новые рубежи является стратегической задачей, заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 февраля.

"Обращаю внимание и хочу особо подчеркнуть - смысл нашей работы не в том, чтобы приспособиться к текущим условиям. Стратегическая задача - вывести нашу экономику на новые рубежи. Сейчас все меняется, причем очень быстро. Это время не только вызовов, но и возможностей", - подчеркнул президент.

Напомним, что созвучный тезис – "Зарабатывать дома внутри страны", был одним из главных посылов послания губернатора Тюменской области Александра Моора к депутатам областной думы 24 ноября 2022 г.

Оксана Корнеенкова

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# Александр Моор , Владимир Путин , экономика

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