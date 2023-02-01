Лариса Денисова: большой отклик вызвало поручение президента Путина об отпуске мобилизованным

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Большой отклик вызвало поручение президента Владимира Путина о двухнедельном отпуске для мобилизованных бойцов раз в полгода. Это своевременно и необходимо.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сказала координатор регионального отделения "Союз женщин России", руководитель центра активности обучающихся Тюменского индустриального университета Лариса Денисова по итогам послания президента РФ Федеральному собранию 21 февраля.

"Есть семьи, которые не видели своих родных по году. Очень хочется, чтобы жены увидели своих мужей, дети – отцов, матери – сыновей. Я, как руководитель регионального штаба комитета семей воинов Отечества, человек, который напрямую взаимодействует с женами, матерями, детьми наших воинов понимаю всю важность и актуальность данного решения", - подчеркнула она.

Также важно создание в России Государственного фонда адресной помощи погибшим и ветеранам СВО, считает Лариса Денисова. Семья каждого участника будет в зоне постоянно внимания. За каждой семьей закрепят социального работника, координатора, отмечает координатор регионального отделения "Союз женщин России".

"Президент уделил внимание всем отраслям нашей жизни. Он говорил о важности развития высоких технологий, много внимания уделил образованию, начиная от дошкольного и заканчивая высшим. Определил основные направления, по которым мы будем развиваться", - заключила Лариса Денисова.

Вера Коршунова