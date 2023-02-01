400 дзюдоистов соберет в Тюмени межрегиональный турнир 25 февраля

| Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо» | Фото: Центр подготовки спортивного резерва «Тюмень-дзюдо»

Более 400 спортсменов соберет в Тюмени XIII межрегиональный турнир по дзюдо 25 февраля, сообщает пресс-служба регионального департамента физической культуры и спорта.

На татами встретятся борцы 2007-2009 годов рождения из Удмуртии, Алтайского и Пермского краев, Кемеровской, Омской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

За честь центра подготовки спортивного резерва "Тюмень-дзюдо" выступят 40 дзюдоистов.

Соревнования посвящены памяти директора "Центра дзюдо" с 2003 по 2009 годы Фариды Гориновой. При ней в 2006 году спортивная школа получила статус олимпийского резерва.