В Тюмени выдали первое разрешение на строительство по проекту КРТ на участке от ДОМ.РФ

| Фото: ДОМ.РФ | Фото: ДОМ.РФ

Разрешение на строительство первого дома жилого комплекса комфорт-класса в Тюмени получила группа компаний "Страна Девелопмент". Участок под застройку передали девелоперу по итогам первого в России аукциона ДОМ.РФ в рамках реализации проекта комплексного развития территории в 2021 году.

Дом рассчитан на 403 квартиры. Весь жилищный комплекс на ул. Ирбитской будет состоять из четырех домов переменной этажности, от двух до 16 этажей. Общая площадь застройки составит более 110 тыс. кв. м. Всего здесь планируется сдать 1 тыс. 727 квартир общей площадью более 71 тыс. кв. м. Строительство ведется с применением проектного финансирования от Банка ДОМ.РФ в размере 6 млрд 500 млн рублей.

"Механизм таких аукционов выгоден и для инвесторов, и для регионов. Благодаря градостроительной подготовке и условиям аукционов девелоперы экономят средства и время на старте проектов, а субъекты получают новые микрорайоны, комфортные для жизни. На примере данного проекта мы видим, что его реализация идет с опережением графика, предусмотренного договором", — отметил управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

Реализация проекта предусматривает строительство детского сада на территории ЖК, озеленение и благоустройство территории. Дома комплекса объединит пешеходный бульвар. Для каждого из них предусмотрен отдельный двор с детскими площадками, спортивной зоной, придомовыми палисадниками и зонами тихого отдыха. Район застройки отличается развитой инфраструктурой: в шаговой доступности шесть школ, семь детских садов, торговые центры, до центра города — 3 км.

Строительство первого дома начнется весной, разрешение на строительство второго может быть получено в 2023 году.