Евгению Заболотному вручили Орден Дружбы

Тюменская городская дума Тюменская городская дума

Указом президента РФ председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный награжден Орденом Дружбы. Государственную награду ему вручил губернатор Александр Моор в ходе торжественной церемонии 22 февраля.

Глава региона подчеркнул, что жизненный опыт и успех каждого заслуженного тюменца – это часть достижений всей Тюменской области.

"Вашими заслугами гордится регион. Для меня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и вручить от его имени государственные награды и поощрения", - сказал Александр Моор.

Евгений Заболотный поблагодарил за эту высокую награду, отметил слова в послании президента Федеральному Собранию о важности сохранения семейных ценностей в стране и рассказал о большом трудовом пути своей семьи на благо развития региона.

"Я знаю историю своей семьи в семи поколениях. Мой прапрадед жил в Затюменке и занимался рогожным делом, прадед работал в конторе пароходства, дед – на железной дороге, отец и мама – в системе образования. В Тюмени выросли и работают мои дочери, внуки. Эту награду я принимаю, как высокую оценку работы всех поколений моей семьи, живших и живущих на тюменской земле. Наверное, что-то заметное сделал и я. Большое спасибо за оценку труда", - сказал Евгений Заболотный.

Отметим, Евгений Борисович Заболотный около 50 лет трудится в родном городе и области. После окончания Тюменского государственного университета работал в вузе, пройдя путь от ассистента кафедры до проректора ТюмГУ, получил ученую степень доктора исторических наук, основал диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций, подготовил сотни выпускников, десять кандидатов и четырех докторов наук.

Работал ректором Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, затем заместителем губернатора Тюменской области. Сегодня – председатель Тюменской городской думы.

Орден Дружбы Российской Федерации учрежден в 1994 году и является аналогом советской награды – Ордена Дружбы народов. Он вручается гражданам РФ и иностранцам за заслуги в укреплении мира, развитии научного потенциала и культуры России, успехи в различных отраслях экономики.

В ходе торжественной церемонии государственными и областными наградами отмечены 47 жителей Тюменской области.

Николай Ступников