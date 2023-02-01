  • 23 февраля 202323.02.2023четверг
  • USD74,7087
    EUR79,5716
  • В Тюмени -3..-5 С 3 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Александр Моор: тюменских солдат хвалят за стойкость и мужество

Губернатор, 13:05 23 февраля 2023

t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Тюменских солдат хвалят за стойкость и мужество командиры подразделений, где служат наши земляки. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Мы поддерживаем связь с подразделениями, в которых служат наши земляки. Но всегда важна личная коммуникация. Когда планировали поездку в Луганскую Народную Республику, поставил задачу организовать встречу с командирами подразделений. Встретились, они подробно рассказали о текущей обстановке на передовой. Хвалят тюменских солдат за стойкость и мужество. Спросил о бытовых условиях, есть ли проблемы с экипировкой и снаряжением. Говорят, что всем обеспечены", - подчеркнул глава региона.

Губернатор передал подразделениям необходимое оборудование, в том числе комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Вместе с тем, были зафиксированы другие моменты, по которым регион сможет оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях, уточнил глава региона.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , бойцы , ЛНР

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:05 23.02.2023Александр Моор: тюменских солдат хвалят за стойкость и мужество
09:23 23.02.2023Губернатор поздравил тюменских участников СВО с Днем защитника Отечества
08:17 23.02.2023Александр Моор: жители Тюменской области гордятся воинами всех поколений
13:54 22.02.2023Евгений Путилов возглавил Главное правовое управление правительства Тюменской области