Александр Моор: тюменских солдат хвалят за стойкость и мужество

| Фото: t.me/av_moor | Фото: t.me/av_moor

Тюменских солдат хвалят за стойкость и мужество командиры подразделений, где служат наши земляки. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Мы поддерживаем связь с подразделениями, в которых служат наши земляки. Но всегда важна личная коммуникация. Когда планировали поездку в Луганскую Народную Республику, поставил задачу организовать встречу с командирами подразделений. Встретились, они подробно рассказали о текущей обстановке на передовой. Хвалят тюменских солдат за стойкость и мужество. Спросил о бытовых условиях, есть ли проблемы с экипировкой и снаряжением. Говорят, что всем обеспечены", - подчеркнул глава региона.

Губернатор передал подразделениям необходимое оборудование, в том числе комплекты цифровой шифрованной связи и квадрокоптеры. Вместе с тем, были зафиксированы другие моменты, по которым регион сможет оказать поддержку. Это касается и тех подразделений, которые выполняют задачи не только на луганском, но и на херсонском и донецком направлениях, уточнил глава региона.