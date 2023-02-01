Тюменец в поисках закладки с наркотиком не заметил полицейских

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Увлекшись поиском в снегу "закладки" с мефедроном, тюменец не заметил подошедших к нему сотрудников полиции на ул. Промышленная. Положив в карман сверток, мужчина удивился, когда к нему обратились правоохранители, сообщает УМВД по Тюменской области.

Ранее не судимый местный житель 1990 года рождения признался, что поднял "закладку" для личного употребления. В присутствии понятых у тюменца изъят сверток с мефедроном массой 0,41 гр.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.