ФК "Тюмень" возобновит сезон ФНЛ-2 в апреле
ФК "Тюмень" начал подготовку ко второй части сезона ФНЛ-2. Лидер четвертой группы 2 апреля проведет первый официальный матч 2023 года. Соперником выступит ФК "Зенит-Ижевск".
Футболисты вышли из отпуска в начале февраля. Игроки провели первый сбор в Тюмени. Кроме тренировок в расписании были кроссы в экопарке "Затюменском".
Затем "Тюмень" завоевала "Кубок Иртыша" в Омске, уверенно обыграв всех соперников на турнире. В том числе собственных дублеров - "Тюмень-2" на 4-м месте.
Лучшими бомбардирами соревнований стали тюменцы Илья Порохов и Карим Аухадеев, забившие по три мяча. Призы лучших футболистов в своих командах получили Павел Шадрин ("Тюмень") и Карим Аухадеев ("Тюмень-2").
С 27 февраля по 22 марта у черно-белых запланирован сбор в Турции. "Вслух.ру" напоминает, что в зимнее трансферное окно ряды "Тюмени" пополнили Павел Шадрин, Кирилл Мырзаков, Максим Радченко.
Задача клуба — по итогам сезона перейти в лигу выше - в ФНЛ-1.