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Александр Моор: жильё, медпомощь и развитие дорог - значительные составляющие программы "Сотрудничество" в 2023 году

Губернатор, 21:36 25 февраля 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Улучшение жилищных условий северян, переезжающих в Тюменскую область, - одна из частей программы "Сотрудничества" трех субъектов.

Об этом сообщил губернатор Александр Моор, пишет информационный центр правительства региона. Глава субъекта отметил, что в 2023 году значительные средства программы "Сотрудничество" на Ямале пойдут также на соцподдержку и медпомощь населению округа, развитие сети дорог и субсидирование пассажирских авиаперевозок.

"Программа направлена на улучшение жизни людей во всех 3 наших регионах. Все, что намечено в рамках программы, будем выполнять. Программа "Сотрудничество" – гибкий механизм, мы всегда можем ее изменить и адаптировать под актуальные нужды наших регионов", - сказал Александр Моор.

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что Ямал активно развивается. "Мы разрабатываем крупные месторождения, добываем миллионы кубометров газа, нам удается сочетать реализацию промышленных проектов и сохранение культуры коренных народов. За много лет программа "Сотрудничество" показала свою эффективность, поскольку она отвечает ключевым запросам северян".

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# Александр Моор , Дмитрий Артюхов , программа "Сотрудничество"

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