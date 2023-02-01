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Тюменские таможенники задержали пассажирку с миллионом рублей

Происшествия, 11:43 27 февраля 2023

Тюменская таможня

1 млн 167 тыс. незадекларированных рублей обнаружили в ручной клади женщины, вылетавшей из Сургута в Худжанд, Таджикистан. Ее остановили в зеленом коридоре аэропорта, сообщает Тюменская таможня.

"Сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США пассажирке вернули под расписку, а превышение в 451,5 тысячу рублей, ставшее предметом правонарушения, изъяли", - рассказали в ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП России. Материалы направлены в суд. Нарушительнице грозит штраф в размере от одной второй до двукратной суммы незадекларированных наличных денежных средств, либо конфискация предмета административного правонарушения.

"Количество нарушений, связанных с перемещением валюты выросло: в прошлом году таможенники в Сургуте пресекли 32 попытки незаконного вывоза общей суммой более 6 миллионов рублей", - говорит начальник Сургутского таможенного поста Игорь Галузин.

видео Федеральной таможенной службы

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# Тюменская таможня

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