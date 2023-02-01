На программу "Больше, чем путешествие" в России выделят более семи миллиардов рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 7 млрд рублей направят на реализацию программы "Больше, чем путешествие" в ближайшие три года. Ей смогут воспользоваться более 60 тыс. ребят ежегодно, сообщает правительство России.

Крупная сумма пойдет на представление сертификатов на туристические поездки победителям конкурсов и олимпиад любого из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".

"Станут доступными путешествия по уникальным маршрутам и участие в образовательных программах на самые актуальные темы: предпринимательство; обустройство городской среды; информационные технологии; экология. Например, можно будет отправиться в экспедицию в Заполярье, чтобы вместе с профессионалами исследовать Баренцево море", — рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Он отметил, что в России проживает много активной молодежи, которая проявляет большой интерес к истории, культуре, традициям российских регионов, в том числе к социально значимым проектам. "Благодаря таким поездкам ребята не только расширят кругозор, но и получат новые навыки, а возможно, и свое новое призвание", — заключил Михаил Мишустин.

Отметим, в рамках программы "Больше, чем путешествие" активную молодежь принимает и Тюменская область. В феврале здесь побывали студенты из Челябинска и Нижневартовска. Получить поощрительную поездку может каждый житель Тюменской области, принимающий принимая активное участие в конкурсах президентской платформы "Россия — страна возможностей", российского общества "Знание".