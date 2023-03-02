160 первичных отделений "Движения первых" открылись в Тюменской области

| Фото: РДДМ Тюменской области во ВКонтакте | Фото: РДДМ Тюменской области во ВКонтакте

160 первичных отделений Российского движения детей и молодежи "Движение первых" созданы в Тюменской области. Они открыты не только в школах и колледжах, но и в учреждениях дополнительного образования, спорта и культуры, загородных лагерях.

Как сообщил информационному агентству "Тюменская линия" медиакоординатор РДДМ в Тюменской области Владислав Мухин, на очередном заседании регионального отделения "Движения первых" утверждено открытие еще 48 отделений. Ранее было одобрено создание 112-ти.

"Заявки на открытие первичных отделений "Движения первых" продолжают поступать. На сегодня они инициированы во всех школах региона, а также во многих организациях спорта, культуры, допообразования, колледжах и техникумах. Часть из них уже одобрена, остальные будем утверждать по мере поступления", - пояснил он.

Владислав Мухин также добавил, что региональное отделение РДДМ утвердило состав научно-методического совета, члены которого станут экспертами региональных проектов и будут оценивать конкурсные работы в рамках федеральных проектов "Движения первых".

"В состав совета вошли представители региональных детских общественных организаций, сотрудники ТОГИРРО, областной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", регионального штаба РДДМ "Движение первых", - рассказал он.

Напомним, Российское движение детей и молодежи "Движение первых" создано в декабре 2022 года с целью воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Его работа ведется по 12 направлениям деятельности, связанным с образованием и наукой, культурой и искусством, спортом, добровольчеством, медиа и коммуникациями, патриотизмом, туризмом и другими сферами. Какие из них станут приоритетными, каждое учреждение определяет самостоятельно.

Любовь Голышева