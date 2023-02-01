Александр Моор подписал распоряжение о выделении средств на строительство школы в микрорайоне Березняковский

Распоряжение о выделении средств на строительство школы на 1 тыс. 100 мест в мкрн Березняковский в Тюмени подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.



"Обещал решить этот вопрос на одной из своих "Прямых линий". Тогда же поручил заняться проектом" - напомнил глава региона в своем Telegram-канале и добавил, что государственная экспертиза пройдена.

"Несмотря на сложный бюджет, деньги нашли. Школа в Березняках будет!" - подчеркнул Александр Моор.