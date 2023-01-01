В тюменском микрорайоне Березняковский школу начнут строить в 2023 году рядом с новым детсадом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школу на 1 тыс. 200 учебных мест начнут строить в мкр Березняковский Тюмени в 2023 году. Проектная документация прошла госэкспертизу. Объект будет находиться рядом с детским садом, который строители сдадут в эксплуатацию до 1 июня 2023 года.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"Мы уверены, что в этом году нам удастся начать ее строительство. В 2025 году в планах завершить строительство школы в микрорайоне Березняковский. Сегодня строительная площадка полностью готова", - отметил он.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

АО "Тюменьтел" выиграло тендер на строительство нового детсада в мкр Березняковский и приступило к работам в апреле 2021 года. На сегодня трехэтажное здание общей площадью 6 тыс. 806 кв. метров возведено, рабочие заняты внутренним инженерным обустройством.

"Сейчас отделочники приступили к работе, штукатурят откосы, стены, готовят под поклейку обоев. Электрики монтируют кабеля под освещение и питание. Сантехники ведут монтаж канализации, водопровода. Отделку начали неделю назад. Мы планируем закончить все работы в мае", - рассказал представитель подрядной компании Гарик Овеян.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Всего 40 человек заняты на объекте. Строители отмечают, что увеличить темпы работ по отделке помещений позволил ввод в эксплуатацию котельной, которая, кстати, будет подавать тепло не только в детсад, но и в будущую школу микрорайона.

"Котельная имеет мощность 3,8 мегаВАТТ, три котла работают на газу, и дизель в резерве. С 12 января начали подавать тепло в детский сад. Теплосъём маленький пока. Котельная рассчитана для отопления и детского сада, и школы", - сказал заместитель начальника отдела эксплуатации сервисного обслуживания Нафис Абрахманов.

Новый детсад примет 360 дошколят. Всего будет 16 групп, в том числе четыре – ясельные.

За ходом строительства объекта пристально наблюдают местные жители. Родители дошколят с нетерпением ждут ввода его эксплуатацию.

"У нас много многодетных родителей, для нас это радостное событие. Очень светлые, просторные группы. Детям будет комфортно. У меня у самой двое детей, старший ходит в детсад, а младшей два годика. Будут ходить сюда", - поделилась жительница мкр Березняковский Елена Агалакова.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области строится 15 социальных объектов. Восемь из них будут введены в эксплуатацию в 2023 году. Это детский сад в мкр "Березняковский", пять школ, Центр гимнастики в Тобольске и культурный центр в с. Памятное Ялуторовского района.

Анжела Лебедева