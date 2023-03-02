Господдержка бизнеса в сфере информационных технологий впервые достигнет 6,6 млн рублей в Тюменской области

| Фото: vk.com/tmninvest | Фото: vk.com/tmninvest

Господдержка бизнеса в сфере информационных технологий впервые достигнет 6,6 млн рублей для предпринимателей Тюменской области в 2023 году. В три раза увеличена в этом году финансовая поддержка инноваторов, сообщает информационный центр правительства региона.

Грант на выполнение НИОКР для реализации инновационных проектов составил 8,5 млн рублей, субсидирование затрат на создание опытного образца — 16,9 млн рублей.

Кроме этого сохранены все принятые в регионе меры поддержки экспортеров. Так, в 2022 году девять компаний вышли на международные электронные торговые площадки, 82 экспортера поучаствовали в бизнес-миссиях и выставках, 80 прошли обучение и трое воспользовались возмещением затрат по логистике. Тюменские предприниматели могут рассчитывать и на возмещение первого взноса по договорам лизинга оборудования для промышленных предприятий и МСП. В 2022 году с этой господдержкой смогли модернизироваться 80 предприятий, они приобрели 233 единицы оборудования.

Наиболее востребованная мера в прошлом году — гарантийный фонд при займах. Для реализации бизнес-проектов в экономику привлечено более 3,3 млрд рублей заемных средств в виде микрозаймов, банковских гарантий и кредитов. Предпринимателям выданы 213 поручительств на сумму 387 млн рублей. Еще одна эффективная мера - гранты для соцпредприятий и молодых предпринимателей. В прошлом году суммы до 500 тыс. рублей получили 19 предпринимателей (9 млн рублей). В 2023 планируется увеличить финансирование до 40 млн рублей.

Отметим, в этом году в регионе продолжат действовать все доказавшие эффективность и востребованные бизнес-сообществом механизмы поддержки и институты развития. Подробнее с различными программами инвесторы могут ознакомиться на инвестиционном портале Тюменской области, предприниматели на сайте "Мой бизнес", а самозанятые жители на платформе "Самозанятые72".