В России ужесточат наказание за дискредитацию Вооруженных сил и добровольческих формирований

| Фото: duma.gov.ru | Фото: duma.gov.ru

Срок от 5 до 15 лет можно будет получить за дискредитацию Вооруженных Сил РФ и добровольческих формирований. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ во втором чтении приняли депутаты Госдумы на пленарном заседании.

Эта законодательная инициатива, по словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан.

"Любое публичное распространение заведомо ложной информации, а также публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации, добровольческих формирований, организаций и лиц, которые содействуют в выполнении возложенных на ВС РФ задач, недопустимы", — подчеркнул он.

В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнение задач, возложенных на Вооруженные Силы, сообщается на сайте Госдумы.

Кроме того, наказание за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации ( ч. 1 ст. 207.3) и за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) увеличивается с трех до пяти лет. Также вырастет наказание по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (повторная дискредитация, повлекшая опасные последствия) — с пяти до семи лет лишения свободы. Максимальный срок лишения свободы — до 15 лет, а штрафы — до 5 млн рублей.

В свою очередь, статью 20.3.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ) также дополнят ответственностью за дискредитацию добровольческих формирований, организаций или физических лиц, которые выполняют задачи для ВС РФ. Штрафы по данной статье составляют до 50 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

Третье чтение законопроектов запланировано на 14 марта.