Александр Моор встретился с женским активом регионов Уральского федерального округа

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с женским активом регионов Уральского федерального округа, которая прошла в Тюмени в преддверии Международного женского дня 8 Марта.

Глава региона отметил, что с самых первых дней специальной военной операции активистки "Союза женщин России", "Совета матерей" и многих других общественных организаций были в первых рядах волонтеров, оказывающих помощь воинам-сибирякам и их семьям. Создание женского движения "Единой России" стало логичным продолжением большой гуманитарной работы, которую ведут члены партии.

"В декабре прошлого года правительство Российской Федерации утвердило Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2023-2030 годы. Как показывает тысячелетняя история нашей страны, в трудную минуту российские женщины никогда не падают духом и становятся надежной опорой защитникам Отечества", - сказал губернатор.

Региональная организация "Союза женщин России" под руководством заместителя председателя Тюменской областной думы Натальи Шевчик объединила более 1 тыс. жительниц всех муниципалитетов региона. Это женщины-лидеры: почти четверть из них являются руководителями, 30% работают в органах власти, 15% – предприниматели.

По словам Натальи Шевчик, общественно-политическое движение женщин приобретает сейчас все большее значение.

Депутат Государственной думы РФ, координатор федерального партийного проекта "Женское движение "Единой России" Наталия Полуянова поблагодарила Александра Моора за возможность впервые в России организовать встречу женщин-активисток на уровне федерального округа. "Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023-2030 годы, объединяя всех нас, очень многое расставила по своим местам. Мы говорим не о гендерном равенстве, а о самореализации женщин, о том что они сегодня могут и умеют быть активными в политике, общественной деятельности, бизнесе", – сказала она.

Представительницы женских организаций из Тюменской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры поделились с главой региона опытом работы.

Александр Моор выразил женщинам-активисткам признательность за вклад, который они вносят в развитие региона и страны. Губернатор вручил пяти участницам встречи благодарственные письма правительства Тюменской области за активное участие в благотворительных проектах и гуманитарных акциях.

Евгений Бабенко