Пекарь-предприниматель из Исетского получил финансовую поддержку регионального фонда микрофинансирования

| Фото: https://vk.com/dobriyhleb.tyumen | Фото: https://vk.com/dobriyhleb.tyumen

Индивидуальный предприниматель Валерий Иванов из с. Исетское в феврале 2023 года получил финансовую поддержку от фонда микрофинансирования Тюменской области по программе "Действуй" под ставку ЦБ РФ на приобретение сырья, оплату услуг. Владелец пекарни заручился поручительством гарантийного фонда Инвестиционного агентства Тюменской области.

Валерий Иванов открыл свою пекарню в начале 2022 года. Занимается производством хлеба, мучных кондитерских изделий в арендованном помещении. Спрос на хлебобулочные изделия большой, появилась необходимость увеличения производства и запасов сырья, замены расходных и запасных частей для оборудования. Для этого и обратился в региональный фонд микрофинансирования, где и получил поддержку - займ на 2 года под 7,5 % годовых.

Финансовая помощь бизнесу оказывается в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

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